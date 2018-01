Wozniacki efter sejr: Mine returneringer frustrerede hende

Så lidt skulle Caroline Wozniacki bruge på Rod Laver Arena tidligt søndag morgen dansk tid for at sikre sig en plads i kvartfinalen ved Australian Open via en stensikker sejr over 19.-seedede Magdalena Rybarikova fra Slovakiet.

- Det var en fin kamp, og jeg spillede godt og aggressivt, siger den danske tennisstjerne efter kampen, der endte 6-3, 6-0.

27-årige Wozniacki var i fuld kontrol i hele kampen. Det skyldtes ikke mindst, at hun stod godt imod den slovakiske serv.

- Jeg fik mange returneringer i spil, og det var frustrerende for hende, fordi hun er vant til at vinde mange nemme bolde i sin serv, siger Wozniacki.

Den 19.-seedede slovak forsøgte forgæves at at ødelægge den storspillende danskers rytme i ottendedelsfinalen.

Men adskillige stopbolde og slicede baghænder blev hældt tilbage på slovakkens banehalvdel.

- Jeg følte mig hurtig i dag, og jeg var klar på det meste. Vi havde også nogle ret sjove bolde ved nettet, siger Wozniacki.

Rybarikova fik en smule medvind, da hun med et par forhåndsvindere formåede at bryde Wozniackis serv i første sæt.

- Hun ramte lige et par linjer, hvor jeg tænkte "ok, jeg synes ikke, jeg spillede dårligt, men ok, så holder jeg lige bolden væk fra hendes forhånd", siger Wozniacki.

Den andenseedede dansker rystede dog ikke på hånden og fik øjeblikkeligt brudt tilbage.

- Jeg fik styr på hendes server, og det hele gik lidt nemmere, efter at jeg brød hende tilbage med det samme.

- Man skal altid vænne sig til en ny modstander - især fordi hun spillede på en lidt anderledes måde, siger Wozniacki, der følte sig oven på i hele kampen.

- Jeg følte generelt, at jeg spillede godt fra både baghånden og fra forhånden, og jeg servede godt, så det var vigtigt for mig at holde hovedet i ro, spille aggressivt og så vente på mine muligheder.

Caroline Wozniacki møder spanske Carla Suárez Navarro i kvartfinalen ved Australian Open tirsdag australsk tid.