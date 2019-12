Wozniacki: Vil stoppe mens jeg stadig kan slå alle

Hun slår fast, at den leddegigtsygdom, hun fik konstateret for godt et år siden, ikke er årsag til stoppet, og hun føler stadig, at hun kan spille med i den absolutte top.

Og netop det er årsagen til, at hun trækker stikket nu som blot 29-årig, siger hun i et eksklusivt interview med Good Morning America, som blev sendt ud, straks efter at Wozniacki havde skrevet sin besked på Instagram.

- Timingen føles rigtig. Jeg føler stadig, at jeg kan slå alle og vinde turneringer, og jeg ville slutte på et tidspunkt, hvor jeg stadig følte mig fantastisk, siger hun i interviewet.

- Jeg elsker sporten, og jeg ønsker stadig at elske sporten og have passionen for den, når jeg forlader den.

Hun fortæller, at det er en beslutning, som hun længe har overvejet, og at hun udelukkende har mødt støtte og glæde hos familie og venner, som er blevet indviet i beslutningen om at stoppe karrieren.

Wozniacki har tidligere ikke lagt skjul på sin interesse for tøjdesign, men den nærmeste fremtid kommer i hvert fald også til at centrere sig om den leddegigtsygdom, hun har fået konstateret.

- Vi starter et nyt sundhedsundervisningsprogram, der omhandler leddegigt, men jeg kan ikke uddybe det mere på nuværende tidspunkt, siger hun og fortæller, hvor stor indflydelse, den har haft på hendes liv.

- Når jeg har haft det dårligst, har jeg ikke kunnet stå ud af sengen. Det er så smertefuldt, fortæller den danske tennisstjerne, der i 2014 også gennemførte New York Marathon.

Og i interviewet slår hun også fast, at der er god kontrol over sygdommen nu.

- Jeg føler mig frisk og har det godt. Måske løber jeg et maraton igen på et tidspunkt. Hvem ved, lyder det fra danskeren.

Hun vandt Australian Open i 2018 som sin største bedrift, men samlet set har hun vundet 30 WTA-titler i single - blandt andet sæsonfinalen i 2017.