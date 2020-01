Wozniacki: Næppe farvel til tennisverdenen for evigt

Danskeren antyder dog på sit pressemøde, efter at hun tidligt fredag tabte til tunesiske Ons Jabeur, at hun godt kunne se sig selv i en rolle inden for tennisverdenen.

- Der er så meget, tennis har givet mig. Jeg har lært så meget. Jeg er så taknemmelig. Men jeg tror, at livet uden for tennis bliver mindst lige så spændende, siger hun på engelsk pressemødet.

- Jeg tror ikke, at det bliver farvel for evigt. Jeg tror, at I vil se mig til turneringer nogle gange, ikke på banen, men måske skal jeg lave noget uden for banerne.

Wozniacki har under turneringen sagt, at hun har gang i flere "sjove projekter", som hun vil fortælle mere om på et tidspunkt, at hun skal ud at rejse, og at hun vil arbejde med at udbrede kendskabet til sygdommen leddegigt, som hun selv har.

Men hun har på flere områder holdt kortene tæt til kroppen.

Verdenstoeren på herrernes side, Novak Djokovic, siger på et pressemøde, at han håber, at man vil se mere til Caroline Wozniacki inden for tennisverdenen.

Han antyder også, at danskeren på et tidspunkt vil komme med en mere klar udmelding.

- Forhåbentlig får vi mere at se til hende (Wozniacki, red.) inden for tennis, for jeg er sikker på, at hun vil fortælle jer mere om det, siger han.

- Når man først har nået det højeste niveau inden for tennis og sport, er det ikke muligt helt at komme væk fra sportsgrenen nogensinde, siger han.

- Man vil altid følge den og være en del af den. Og sportsgrenen har brug for hende i forskellige roller.