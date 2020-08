Wout van Aert spurter sig til sejr i årets første monument

For anden uge i træk kørte belgieren Wout van Aert sig til sejr, da Jumbo-Vismas nye stjerne vandt klassikeren Milano-Sanremo.

I sidste uge vandt Wout van Aert Strade Bianche i World Tour-genstarten efter coronapausen, og han kan dermed notere sig sæsonens anden sejr.

Som så ofte før blev Poggio-stigningen knap ni kilometer fra målstregen afgørende, da de to slog hul og efterfølgende holdt det jagtende felt bag sig.

Milano-Sanremo var det første af de fem monumenter i cykelkalenderen for 2020. Sådan er det hvert år, men i år blev det kørt med næsten fem måneders forsinkelse.

Det skyldtes det omfattende coronaudbrud, som satte store dele af Europa og i særdeleshed Italien i stå i begyndelsen af foråret.

I sidste uge vendte cykling på World Tour-niveau tilbage, og lørdag gjaldt det så den første store klassiker.

Med udsigt til 305 kilometer under den bagende sol lod feltet hurtigt et udbrud etablere sig.

Det bestod af Mattia Bais (Androni), Manuele Boaro (Astana), Alessandro Tonelli (Bardiani), Damiano Cima (Gazprom), Hector Carretero (Movistar) og Marco Frapporti (Vini Zabu), og de fik så lov at stege, indtil sidste mand var hentet 35 kilometer før mål.

Her begyndte løbet så for alvor for favoritterne, og da rytterne ramte Cipressa-stigningen med 28 kilometer til mål skete den første udskilning.

Sprinterne Caleb Ewan (Lotto Soudal) og Fernando Gaviria (UAE) måtte blandt andre strække våben.

Men Milano-Sanremo bliver ofte afgjort på Poggio, og stigningen definerede igen afslutningen.

På Poggio forsøgte rytter efter rytter at få afstand, men først da Alaphilippe og van Aert rykkede fra feltet, kom det afgørende hul.

Alaphilippe kom alene afsted, men blev hentet af belgieren, og de to havde cirka ti sekunder til feltet, da de ramte flad vej.

I spurten fik Alaphilippe den bedste position, og han så ud til at overhale den tidligere crossverdensmester, som viste sin styrke på de sidste meter.

Australieren Michael Matthews (Sunweb) tonsede to sekunder senere i mål på tredjepladsen.

Kasper Asgreen (Quick-Step), Michael Valgren (NTT), Søren Kragh (Sunweb) og Magnus Cort (EF) var også til start i løbet, men ingen af dem var i nærheden af en topplacering.