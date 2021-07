Wout van Aert hylder Vingegaard: Jeg er stolt af ham

Han kom ind til verdens største cykelløb som hjælperytter for Primoz Roglic, men da sloveneren trak sig, trådte Vingegaard frem i spotlyset.

Jonas Vingegaard skrev sig søndag ind i dansk cykelsports historie, da han kørte over den sidste målstreg i Paris som nummer to i Tour de Frances samlede klassement.

De færreste havde forventet, at Vingegaard var i stand til at køre på podiet, og han har undervejs i løbet også overrasket sig selv.

Ikke desto mindre lykkedes det, og det vækker stor respekt hos holdkammeraten Wout van Aert, som selv imponerede med en flot etapesejr på Champs-Élysées søndag.

- Jonas har været så stærk. Han holdt motivationen høj på holdet, og han gav os noget at kæmpe for.

- Det er fantastisk at se, hvordan han har klaret det. Vi var kun fire tilbage på holdet i den sidste uge, men vi lykkedes med at hjælpe Jonas på podiet, og jeg er meget stolt af ham, siger Wout van Aert til TV 2.

Belgieren spillede som sagt selv en hovedrolle på sidste etape.

Drejebogen var skrevet hos Quick-Step, som gerne have set Mark Cavendish vinde den sidste etape i Tour de France. Det ville have gjort Cavendish til indehaver af rekorden for flest etapesejre i Tourens historie.

Men det ødelagde Wout van Aert med etapesejren på Champs-Élysées. Det var belgierens tredje etapesejr i årets Tour.

- Det har været en utrolig Tour for os og også en rutsjebanetur. At slutte med sådan en sejr er over alle forventninger, siger Wout van Aert i sit sejrsinterview.

Quick-Step mislykkedes med at køre Cavendish i stilling til spurten. Det gik langt bedre for Jumbo-Visma, og det var Wout van Aert taknemmelig for.

- Denne sejr er uvurderlig for mig. Jeg er nødt til at takke mit hold, som satte mig i en perfekt position.

- Det var Mike Teunissen, som kørte mig frem til spurten til slut, og jeg skulle bare holde hjulet på ham, forklarer Wout van Aert.

Belgieren skal efter Tourens afsluttende etape afsted sent søndag med fly mod OL i Tokyo.

- Nu har jeg fået problemer ved at vinde denne etape, for nu skal jeg igennem en masse interview, og jeg skal nå et fly i nat. Nu må vi se, om jeg kan nå det, siger han.