World Tour-hold skærer i rytternes løn

World Tour-holdet CCC meddeler således fredag, at holdets ryttere må gå ned i løn, mens en stor del af personalet er sendt hjem på ubestemt tid.

De professionelle cykelhold ligger stille i øjeblikket på grund af coronakrisen, og det mærker endnu et hold nu på pengepungen.

- Beslutningen om at foretage vidtgående nedskæringer har været en smertefuld proces, som vi ikke havde forudset for uger siden.

- De økonomiske konsekvenser af Covid-19 har haft drastisk indvirkning på vores sponsor CCC, og som andre hold har vi nu en manglende pengestrøm som følge af uforudsete reduktioner i vores sponsorater, siger holdmanager Jim Ochowicz i en meddelelse på holdets hjemmeside.

Amerikaneren oplyser ikke, hvor meget rytterne skal gå ned i løn, men han lover dog, at holdets ambition er at vende tilbage, når hele coronapandemien er i bedring, og cykelsæson genoptages.

- Vi vil gøre, alt hvad der er muligt, for at holde gang i holdet i denne periode, og vi håber at vende stærkt tilbage, når Covid-19-situationen forbedres, siger Jim Ochowicz.

Andre cykelhold har også mærket de hårde tider, og senest måtte Jakob Fuglsang og kollegerne hos Astana acceptere en lønnedgang på 30 procent, indtil der atter er cykelløb på programmet.

Tidligere har også rytterne på Lotto Soudal accepteret en lønnedgang.

De professionelle cykelryttere ligger helt stille i øjeblikket, hvor cykelsæsonen er suspenderet, og løbene enten er aflyst eller udsat på ubestemt tid. Det har ramt alle forårsklassikere og det store etapeløb Giro d'Italia.

Alle cykelløb er indtil videre suspenderet frem til 1. juni, og torsdag blev også Schweiz Rundt, som skulle være kørt fra 7. juni, suspenderet.

Det er fortsat meningen, at sommerens udgave af Tour de France skal gennemføres.

Touren er planlagt til at blive kørt fra 27. juni til 19. juli.