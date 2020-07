World Tour-hold belønner dansker for arbejdsraseri

På grund af coronavirus har den 23-årige dansker kun haft begrænset mulighed for at fortsætte de lovende takter i 2020, men Quick-Step har set nok til at være overbevist om, at Honoré skulle have en kontraktforlængelse.

De to parter har derfor indgået en aftale, der løber til og med 2021-sæsonen. Det oplyser Quick-Step på sin hjemmeside.

Her skriver holdet, at danskerens arbejdsraseri under sidste års Giro d'Italia og flere andre løb ikke er gået ubemærket hen.

- Vi er glade for, at Mikkel fortsat vil være en del af vores familie. Han er en meget talentfuld og alsidig rytter, men også en uselvisk holdspiller, der altid giver sig for sine kaptajner, hvilket han har vist ved mange lejligheder.

- Alt det taget i betragtning var det kun logisk at fortsætte et indtil videre godt samarbejde, siger Quick-Step-direktør Patrick Lefevere.

Cykelrytteren fra Fredericia var ikke i tvivl om, at han skulle takke ja til en kontraktforlængelse.

- Mit første år på holdet har været uforglemmeligt, og jeg var ikke i tvivl, da jeg fik muligheden for at skrive under på en ny kontrakt. Det er et fantastisk hold med fantastiske holdkammerater, og det er det perfekte udviklingsmiljø for mig, siger Mikkel Honoré.

Han har fortsat sin første professionelle sejr til gode.