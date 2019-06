Den 35-årige amerikaner Gary Woodland får cirka 15 millioner kroner for at vinde golfturneringen US Open.

Woodland vinder første major-sejr nogensinde ved US Open

Den 35-årige amerikaner endte i 13 slag under par, hvilket var tre slag bedre end nummer to, Brooks Koepka.

Den 35-årige amerikaner Gary Woodland vinder sin første major-sejr i karrieren.

Med en runde i to slag under par ved US Open i Pebble Beach i Californien holder Woodland sin føring fra både anden og tredje runde og ender i 13 slag under par.

Ved sidste hul havde Woodland to slag ned til den nærmeste forfølger, den dobbelte forsvarende mester af US Open, Brooks Koepka. Woodland holdt hovedet koldt og lavede på overlegen vis en birdie på 18. og sidste hul i turneringen.

Woodlands bedste plads ved en major-turnering inden sejren natten til mandag dansk tid var en sjetteplads ved PGA Championship sidste år.

Amerikaneren havde blot vundet tre turneringer på PGA-touren inden major-sejren.

- Jeg er bare glad for, at det er overstået, siger Woodland på et pressemøde efter sejren ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Jeg lod mig ikke rive med undervejs. Jeg tænkte aldrig, at nu var turneringen slut, siger Woodland.

Landsmanden Brooks Koepka blev nummer to i samlet ti slag under par. Havde Koepka vundet, ville det være første gang i 114 år, at en spiller havde vundet US Open tre år i træk.

Den norske amatør Viktor Hovland endte højst overraskende på en samlet 12.-plads. Placeringen ville have givet det 21-årige norske stortalent 243.509 dollar, men grundet Hovlands amatørstatus får han ikke pengene.

Hovland gik sidste runde i 67 slag og samlet i 280 slag over de fire dage, hvilket er rekord for en amatør. Den hidtidige rekord fra 1960 tilhørte legendariske Jack Nicklaus.

- Jeg håber, at jeg kan tage det med over i min professionelle karriere, siger nordmanden ifølge golfmediet Golfweek.

Hovland får sin professionelle debut i næste uge ved turneringen Travelers Championship i Connecticut, USA.

Vinderen af årets US Masters, Tiger Woods, endte som samlet nummer 21.

Turneringens to danske deltagere, Thorbjørn Olesen og Lucas Bjerregaard, klarede ikke cuttet ved udgangen af anden runde.

Woodland kan stikke 2,25 millioner dollar i lommen for sin sejr. Det svarer til cirka 15 millioner kroner.