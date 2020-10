Wolverhampton slår Leeds og kravler op i tabellen

Wolverhampton spillede sig sent mandag på sjettepladsen i Premier League, da holdet på udebane besejrede Leeds 1-0.

Leeds har efter en sæsonindledning med to sejre, en uafgjort og to nederlag syv point, som tilfældet er for fem øvrige hold i tabellen.

Målscoren rækker til en tiendeplads for Leeds.

Wolverhampton fik et mål annulleret af VAR i anden halvleg på Elland Road, men det tog ikke humøret fra gæsterne.

Med 20 minutter igen lykkedes det således at score det ene mål, som var nok til at hente de tre point.

Raúl Jiménez tog en dribletur og fra midten af banen uden for feltet afsluttede mexicaneren. Bolden endte via Leeds-spilleren Kalvin Phillips i nettet, og så var Wolverhampton foran med 1-0, og det blev der ikke ændret ved i resten af opgøret.

Tidligere mandag spillede West Bromwich Albion og Burnley 0-0. De to klubber ligger i den tunge ende af rækken med henholdsvis to og et enkelt point.