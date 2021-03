Wolverhampton-målmand pådrager sig hovedskade i nederlag

Det var i det 89. minut, at Rui Patrício kolliderede med holdkammeraten Conor Coadys knæ, idet de begge forsøgte at forhindre Liverpool-stjernen Mohamed Salah i at score. Det lykkedes dem ikke. Til gengæld blev Salahs mål dømt offside.

Rui Patrício måtte bæres fra banen på en båre.

Hans landsmand og kampens målscorer, den portugisiske Liverpool-angriber Diogo Jota, sidder tilbage med blandede følelser efter kampen.

- Livet er vigtigere (end fodbold). Vi håber, at Rui Patrício kommer sig hurtigt, siger Jota, der skiftede fra netop Wolverhampton til Liverpool inden denne sæson, til Sky Sports.

Rui Patrício var angiveligt ved bevidsthed, da han blev båret fra banen, men Wolverhampton-spillerne husker kun alt for godt, hvor alvorlige hovedskader kan være.

Holdets angriber Raúl Jiménez er stadig ved at komme sig, efter at han pådrog sig et kraniebrud i en kamp mod Arsenal i november.

Det skriver The Guardian.

I Premier League ligger Liverpool nu på sjettepladsen med 46 point for 29 kampe. Der er dog stadig fem point op til Chelsea på fjerdepladsen, der udløser adgang til næste sæsons Champions League.

Wolverhampton ligger på en 13.-plads med 35 point efter 29 kampe.