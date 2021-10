Winther takker caddie efter sin første store golftriumf

Men Winthers caddie, Ian "Stretch" Moore, distraherede danskeren og holdt ham dermed på sporet.

- Jeg synes faktisk, Stretch gjorde et godt stykke arbejde ved at få mig til at tænke på alt andet end golf. Så mange tak til Stretch, siger Winther i sit sejrsinterview ifølge europeantour.com.

Winther var straks henne ved sin familie efter sidste bold var i hul, og kort efter blev han oversprøjtet med champagne af et par danske kolleger på European Tour.

- Jeg er overvældet. Jeg er meget glad for at se begge mine børn og mine venner. Det er fantastisk. Vi har et fly hjem i morgen klokken 10, men jeg tror, at i aften bliver god, siger en tydeligt glad Winther.

Winthers triumf i Mallorca blev i høj grad grundlagt torsdag og lørdag, hvor han begge dage kun brugte 62 slag, hvilket sammenlagt var 16 slag under banens par. Søndag gik han de 18 huller i par.

Sejren er 33-årige Winthers første på European Tour, som han har været en del af siden 2016.

Det er 42. gang gennem tiderne og tredje gang i 2021, at en dansker ryger til tops på European Tour.

Rasmus Højgaard vandt i slutningen af august Omega Masters i Schweiz, og en uge senere strøg tvillingbroren Nicolai Højgaard til tops i Italian Open i Rom.