Wind kan bruge landshold som afbræk fra svær FCK-tid

På det personlige plan blev hans far, Per Wind, fyret som team manager, og søndagens superligakamp i Parken mod Viborg sluttede på den værst tænkelige måde, da anfører Carlos Zeca udgik med en korsbåndsskade, og Viborg udlignede til 1-1 i sidste sekund.

I forvejen kom FCK fra en periode med nederlag i topkampen til FC Midtjylland og et sensationelt tidligt pokalexit.

På den ene side ville Wind gerne kæmpe for at vende billedet i FCK med det samme, men på den anden side kan det være godt at komme lidt væk.

- Når man indkasserer et mål i sidste sekund, vil man gerne have en kamp mere på klubholdet for at rette op på det og få humøret vendt, indleder Jonas Wind og fortsætter:

- Men på den anden side kan det tit hjælpe at komme lidt væk efter en skidt periode. Jeg siger ikke, at vi er i det, men som kampen mod Viborg forløb, er det dejligt nok at komme lidt væk, få tankerne på noget andet og se nogle andre mennesker.

22-årige Wind lægger ikke skjul på, at det er et hårdt slag for klubben, at Zeca formentlig er ude resten af sæsonen.

- Det er selvfølgelig et stort tab med Zeca ude resten af sæsonen. Vi har ikke en 1 til 1-erstatning for ham. Vi kender alle hans kvaliteter og ved, hvor vigtig han er for vores bolderobringsspil. Han er et kæmpe anker, der dækker utroligt mange meter.

Nu har Wind fokus på landsholdet, som han hjalp i den seneste samling med sit sene sejrsmål til 1-0 på udebane mod Færøerne.

Han forventer lidt af det samme kampbillede, når Danmark lørdag aften møder Moldova på udebane.

- Moldova kommer nok med noget af det samme og kommer til at stå meget lavt på banen. Forhåbentlig kan vi gøre det bedre denne gang og vinde mere komfortabelt. Det bliver vigtigt at score tidligere.

Så er spørgsmålet bare, om det bliver med Wind på banen.

- Det er svært at sige. Vi har mange gode offensivspillere og dygtige angribere, der kan byde ind med lidt af hvert, så vi må se, hvad der skal spilles med i de næste kampe, lyder det fra Jonas Wind.

Vinder Danmark over Moldova og Østrig henholdsvis lørdag og tirsdag, er pladsen ved VM-slutrunden i Qatar næste år sikret.