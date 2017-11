Wimbledon-vinderen Jana Novotna er død

- Det er med stor sorg, at WTA meddeler, at Jana Novotna døde søndag 19. november i en alder af 49 år, skriver WTA.

Ifølge WTA var tjekken ramt af en kræftsygdom.

Jana Novotna vandt i 1998 Wimbledon i damesingle med en finalesejr over franske Nathalie Tauziat.

Både i 1993 og 1997 tabte Jana Novotna finalen ved den engelske grand slam-turnering, og i 1991 led hun nederlag i finalen ved Australian Open.

Ikke mindst finalenederlaget ved Wimbledon til tyske Steffi Graf i 1993 huskes af mange.

Her var Jana Novotna foran med to servegennembrud i tredje og afgørende sæt, men foran 4-1 og 40-30 i egen serv gik det helt galt for tjekken.

Hun vandt ikke flere partier og måtte under sejrsceremonien grædende trøstes af hertuginden af Kent.

Jana Novotna vendte dog stærkt tilbage, og efter endnu et finalenederlag til schweiziske Martina Hingis i 1997 lykkedes det altså for tjekken at komme helt til tops året efter.

Jana Novotna var endnu mere succesfuld i doublerækkerne, og hun formåede også at vinde Wimbledon fire gange i damedouble og en gang i mixeddouble.

I alt 12 gange vandt tjekken en grand slam-turnering i damedouble, og fire gange strøg hun til tops i mixeddouble i grand slam-sammenhæng.

Ved OL i Seoul i 1988 vandt hun sølv i damedouble for det daværende Tjekkoslovakiet sammen med Helena Sukova.

Otte år senere vandt duoen også sølv ved OL i Atlanta, denne gang for Tjekkiet.

Ved legene i Atlanta hentede Jana Novotna desuden bronze i damesingle.