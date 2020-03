Wimbledon holder krisemøde om corona-situation

Årets vanligvis tredje grand slam-turnering skal efter planen spilles fra 29. juni til 12. juli, men nu meddeler turneringsarrangøren (AELTC), at der er planlagt et krisemøde i næste uge om situationen.

- AELTC kan bekræfte, at vi fortsætter en detaljeret evaluering af alle scenarier for mesterskaberne i 2020, inklusive udsættelse og aflysning som et resultat af covid 19-udbrud.

- Et krisemøde er planlagt til næste uge, og i forberedelsen kommunikerer vi tæt med LTA (britisk tennisorganisation), ATP (herrernes), WTA (damernes), ITF (international tennisorganisation) og de øvrige grand slam-turneringer, lyder det i en pressemeddelelse.

Samtlige tennisturneringer hos både herrer og damer er foreløbigt suspenderet frem til 7. juni. Grand slam-turneringen French Open er udsat fra maj til september.