Williams og verdensfirer melder afbud til tennisturnering

- Jeg kommer til at savne mine fans i Cincinnati, som jeg hver sommer ser frem til at møde. Jeg planlægger at være tilbage på banen snart, siger Williams i en pressemeddelelse fra turneringen, som hun to gange tidligere har vundet.

Serena Williams, der er nummer 20 på den seneste verdensrangliste, spillede senest i juli, da hun tabte i Wimbledons første runde.

22-årige Sofia Kenin nåede til anden runde ved Wimbledon, men har heller ikke spillet siden.

- Jeg genoptræner i håbet om at være med ved US Open senere på måneden. Jeg føler, at jeg har brug for en uges restitution mere, siger Kenin.

Også Venus Williams har meldt fra til turneringen i Cincinnati.

Det samme har den nok største stjerne på herresiden.

Verdensetteren Novak Djokovic trak tirsdag sin tilmelding, da han har brug for en pause efter OL i Tokyo. Roger Federer meldte afbud for en uge siden på grund af knæproblemer.