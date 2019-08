Williams og Osaka mødes for første gang siden finaledrama

Det står klart, efter at de to topspillere natten til fredag dansk tid spillede sig videre i to tætte kampe.

Dermed er der lagt op til det første møde mellem de to, siden amerikaneren sidste år tabte til Osaka i US Open-finalen. En kamp, som blev præget af Williams gentagne raseriudbrud og udløste stor debat.

I ottendedelsfinalen i Toronto slog japaneren Caroline Wozniackis banemand, det 18-årige polske talent Iga Swiatek.

37-årige Williams havde en tæt kamp mod russiske Ekaterina Aleksandrova. Her blev hun brudt to gange - og tabte de første tre partier - inden hun fik vendt kampen og vandt med cifrene 7-5, 6-4.

Ved US Open-finalen sidste år blev Osaka den første japaner til at vinde en af sportens fire største turneringer.

Men det var Williams, der stjal alle overskrifter i andet sæt, da hun var i kæmpe diskussioner med dommeren.

Finalen blev efterfulgt af stor debat godt hjulpet på vej af en udskældt karikaturtegning af Williams, som blev kaldt både racistisk og sexistisk.

Under kampen brokkede amerikaneren sig så voldsomt, at hun blev tildelt en straf på et tabt parti.

Tidligere i kampen var Williams blevet tildelt en advarsel for at modtage coaching fra sin træner på tribunen, hvilket ikke er tilladt.

Det gjorde amerikaneren rasende. I kraftige vendinger påpegede hun over for dommeren, at hun aldrig i karrieren havde snydt.

Da Williams i andet sæt smadrede sin ketsjer i frustration, fulgte endnu en advarsel og også en pointstraf til Williams.

Det fik hendes temperament til at koge yderligere over. Hun vendte tilbage til den første episode og krævede, at dommeren annoncerede, at hun ikke havde modtaget coaching, og hun forlangte en undskyldning.

I stedet fulgte altså også en partistraf og efter turneringen en bøde.

Japanske Osaka holdt hovedet koldt i den dramatiske finale og vandt med cifrene 6-4, 6-2. Det får Williams nu mulighed for at revanchere i Toronto.