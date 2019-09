Williams-lejr ser fremtidig nummer et i Wozniackis banemand

Ikke desto mindre tørner de to lørdag sammen i US Open-finalen, og det er to af de mest kraftfulde tennisspillere på WTA-touren, der kommer til at stå overfor hinanden.

Williams har da også stor respekt for sin canadiske modstander, der tidligere i turneringen slog danske Caroline Wozniacki ud.

Williams' træner, Patrick Mouratoglou, ser endda en fremtidig verdensetter i Andreescu.

- Før turneringen blev jeg spurgt om, hvem der er mine to underdogs til titlen, og jeg svarede Bianca og Medvedev. Så jeg er ikke overrasket over, at hun er nået hertil, siger Mouratoglou fredag ifølge det franske nyhedsbureau AFP.

- Jeg forventede at se hende i finalen, og jeg tror, at hun kommer til at blive nummer et i fremtiden. Ikke snart, men i fremtiden, for hun har alt, hvad det kræver for at blive nummer et.

- Jeg har meget respekt for hende. Hun har mange værktøjer i sit meget komplette spil: Både når jeg ser på det fysiske, det atletiske og det mentale. Hun ser meget selvsikker ud.

Og kommer Andreescu bragende ud til kampen, kan hun måske lykkes med at ryste Serena Williams.

Tennisstjernen har tabt sine seneste tre grand slam-finaler og ser knap så sikker ud som tidligere.

Williams er kun en grand slam-titel fra at nå op på siden af rekordholderen hos kvinderne, australieren Margaret Court.

Men flere og flere tennisfans er begyndt at spørge sig selv, om Williams har det, der skal til for at lykkes. Årene arbejder imod hende.

Mouratoglou tror på det, men betoner det følelsesmæssige aspekt.

- Når du spiller en grand slam-finale, er der masser af følelser, og det gælder for Serena og alle andre mestre, siger han til AFP.

Andreescu har ligesom Williams et stort anlagt spil.

Med sejre i Indian Wells og Toronto har hun skabt stor opmærksomhed om sit navn.

Men en grand slam-finale mod en af sportens største er en ny og anden udfordring end tidligere.

Hendes træner, Sylvain Bruneau, fortæller dog til nyhedsbureauet Reuters, at hun ikke vil lade sig skræmme.

- Det bliver en hård opgave, helt sikkert den hårdeste i hendes korte karriere, siger han til Reuters.

- Men hun er en kriger og en gadekæmper. Hun gør alt for at konkurrere.