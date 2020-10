William Kvist forventer ingen revolution i FCK

Det gælder både så længe, at Hjalte Bo Nørregaard er midlertidig cheftræner, og når en permanent cheftræner bliver ansat.

- Den fremtidige cheftræner skal bygge videre på Ståles fundament. Vi vurderer ikke, at vi skal lave en revolution. Vi vil gerne have nogle eller en, som kan optimere det, vi har, og som kan justere, det vi har, siger William Kvist.

Han skal selv være sparringspartner med Hjalte Bo Nørregaard og sidde nær ham på bænken under superligakampene.

- Hjalte skal bidrage med en FCK-dna, som er vigtig for os alle. Han har haft et godt forløb hos vores U19-hold og er blevet en mere moden træner. Vi skal ikke lave nogen revolution som klub, og det skal han heller ikke.

- Han kender systemet så godt, og han kan måske skrue på nogle ting til det bedre, så der kommer nogle nye impulser og nogle lidt andre tanker i forhold til at få noget, der er kørt lidt fast, videre, siger William Kvist.

- Jeg ser ikke de store udfordringer ved den her model. Jeg ville se udfordringer, hvis vi fik en træner, der ikke kunne tale dansk eller engelsk eller ville komme med et andet spilsystem, tilføjer han.

Bestyrelsesmedlemmet har trænet under Ståle Solbakken i mange år og kalder det sørgmodigt, at deres veje nu skilles.

- Det er en lidt tung dag, også for mig. Det regner udenfor, og det er måske også sådan, at alle os i FCK har det. Jeg har spillet over 400 kampe for Ståle og været anfører under ham i ni år, tror jeg.

- Derfor er det også en sørgmodig dag. Derfor er det en svær og tough beslutning, men en nødvendig beslutning, siger William Kvist.

I Parkens bestyrelse er han den person med den tungeste fodboldfaglige ballast.

- Jeg har været en af dem i bestyrelsen, der har truffet beslutningen. Det er en saglig beslutning, og vi kan lægge en masse tal sammen i bestyrelsen, og jeg har spillet ind med, hvad jeg mener er rigtigt og forkert, siger William Kvist.