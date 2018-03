William Kvist: Sisto er vores Maradona

- Læg mærke til, at han ikke har bundet støvlerne hele kampen. Det, synes jeg, er toplækkert.

- Det er vores Maradona, siger William Kvist med henvisning til den argentinske fodboldlegende Diego Maradona.

- Han laver sine driblinger og kommer forbi næsten hver gang, og så får han den i mål. Flot scoring, fantastisk, siger han.

Også Thomas Delaney var tilfreds med sin holdkammerat.

- Det er klassisk Pione. Et blødt spark i det lange hjørne. Jeg havde brokket mig til ham et par gange over, at han ikke spillede mig. Men det er en angribers lod. Han skulle prøve, og det var et dejligt mål, siger Delaney.

Panamas landstræner var ligeledes imponeret over den danske målscorer.

- Han er fantasifuld, og han er en anderledes spiller, siger Hernam Dario Gomez på pressemødet efter kampen.

Danmark spiller den næste testkamp inden VM tirsdag aften mod Chile i Aalborg.