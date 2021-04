Wilczek scorede to mod Brøndby: En speciel dag for mig

Med to kasser og et brændt straffespark forstod FC København-angriberen Kamil Wilczek i den grad at gøre indtryk på sin gamle hjemmebane Brøndby Stadion, da han og FCK søndag vandt 3-1 mod Wilczeks tidligere holdkammerater.

Den 33-årige polak scorede til 1-0 og slutresultatet.

- Det er et specielt øjeblik for mig at komme tilbage hertil, for jeg har brugt meget tid her. Det var en speciel dag for mig, og det vil det altid være at komme her. Jeg er rigtig glad for at have scoret to mål og hjælpe med at få de tre point, siger han.

Wilczek har i de seneste to runder været tilbage i FCK's startopstilling, efter at han har siddet på bænken i store dele af sæsonen, efter Jess Thorup har taget over som cheftræner.

- Det kan gå så hurtigt i fodbold. Den ene dag kan du være inde, og den anden dag kan du være ude. Sådan er det, men jeg har gjort alt i de seneste måneder for at være klar til at spille sådan en kamp her, lyder det fra Wilczek.

Polakken høster store roser fra holdkammeraten Nicolai Boilesen.

- Vi har hele tiden vidst, at han er - hvis ikke den - så en af de farligste angribere i Superligaen. Han er vigtig for os, og han beviste igen mod Brøndby, at målnæsen er virkelig skarp.

- Han er tiptop nu efter at have døjet med nogle småproblemer, og han virker virkelig sulten og ærgerrig på træningsbanen, så det er rigtig dejligt at se, at han også får det udført i kamp. Tre mål i to kampe kan vi ikke være utilfredse med, siger Boilesen, der tæller Wilczeks mål mod Randers FC med.

Wilczek har været nævnt som en spiller, der muligvis kan forlade FCK til sommer, fordi han ikke har spillet så meget. Men polakken håber, at han nu kan vise sig frem.

- Jeg læser og følger ikke med i den slags. Jeg fokuserer på mig selv, og nu har jeg en mulighed for at vise, at jeg kan være vigtig for FCK, så jeg vil give alt for dem lige nu.

Wilczek har i sæsonens løb scoret otte superligamål.