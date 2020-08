Wilczek håber på forståelse: FCK var min bedste mulighed

Fredag blev han præsenteret i FC København blot et halvt år siden, at han forlod ærkerivalen Brøndby for at drage til Tyrkiet med heltestatus hos de blågule fans.

- Efter en periode i Tyrkiet, hvor jeg ikke var glad, begyndte jeg at se mig om efter mulige klubber.

- FCK giver mig mulighed for at vinde trofæer og spille europæisk fodbold.

- Jeg havde flere tilbud, og jeg valgte den klub som er bedst for mig og min familie. De elsker København og savnede byen, siger den polske angriber efter sin første træning.

Han afviser, at Brøndby var blandt de klubber, han har været i kontakt med på det seneste.

På sociale medier har flere Brøndby-fans kritiseret Wilczeks skifte og beskyldt ham for kun at tænke på penge.

Beslutningen var ikke let, forklarer den tidligere Brøndby-angriber, men han tror på, at de blå-gule fans kan forstå hans situation.

- Det var ikke nogen let beslutning. Jeg blev nødt til at tænke grundigt over den og rådføre mig med en masse folk.

- Jeg forstår Brøndby-fansene, men de bliver også nødt til at se tingene fra min side. Jeg er professionel fodboldspiller, og jeg blev nødt til at tænke på det bedste for mig selv.

- Min tid i Brøndby var fantastisk, og den vil jeg aldrig glemme, men nu er jeg her, hvor jeg vil levere på samme eller måske endda på et højere niveau og skrive ny historie, siger han.

Han peger blandt andet på FCK's spillestil, som han kalder "meget direkte", som en af grundene til, at skiftet blev en realitet.

Derudover lægger han ikke skjul på, at det skal være nu, hvis han skal have et mesterskab hjem i pokalskabet.

- Jeg er 32 år. Jeg mangler titler, og det her er måske min sidste chance for at spille europæisk fodbold, siger han.