Westbrook vinder duel mod Durant i ophedet NBA-opgør

I et intenst opgør vandt værterne 108-91, hvilket betyder, at Thunder nu har vundet otte kampe og tabt ni i verdens bedste basketball-liga, NBA.

Warriors har 13 sejre og fem nederlag indtil videre.

Kampen i Oklahoma betød også et gensyn til Warriors' Kevin Durant, der var en profil i Thunder, inden han skiftede forud for sidste sæson.

Siden da har der angiveligt været kold luft mellem Thunder-stjernen Russell Westbrook og Durant. Og de to gik også på klingen af hinanden i løbet af torsdagens opgør, ligesom publikum buhede, når Durant havde bolden.

Durant og Westbrook bumpede blandt andet panderne mod hinanden, efter en situation hvor Westbrook slog bolden ud af Durants hånd.

Mens Durant virkede en smule påvirket af situationen, så var Westbrook i hopla og endte på 34 point, 10 rebounds og 9 assister.

Westbrook blev sidste sæson kåret til NBA's mest værdifulde spiller (MVP).

Der blev også spillet NBA i Miami natten til torsdag, og her lykkedes det for Miami Heat at stoppe Boston Celtics' imponerende stime på 16 sejre.

Heat vandt således med 104-98, og dermed tabte Celtics for blot tredje gang i sæsonen og for første gang i 17 kampe. Dermed lykkedes det ikke i denne omgang at slå klubrekorden på 19 sejre i træk.

Celtics-profilen Kyrie Irving blev topscorer for gæsterne med 23 point, men var alligevel ikke helt lige så dominerende som sædvanligt.

For Heat blev slovenske Goran Dragic topscorer med 27 point.

Også Cleveland Cavaliers med LeBron James i spidsen var i aktion torsdag.

Cavaliers vandt 119-109 på hjemmebane over Brooklyn Nets. LeBron James scorede 33 point - heraf 23 point i fjerde quarter og heraf 18 point i træk.