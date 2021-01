West Ham-udlejning skal genstarte Lingards karriere

Han har således endnu ikke spillet for Manchester United i Premier League denne sæson.

Sidste sæson fik 28-årige Lingard ni ligakampe fra start.

I West Ham bliver Lingard genforenet med den tidligere United-manager David Moyes.

Sidste år i juli udtalte Lingard, der har 24 landsholdsoptrædener for England, på sociale medier, at han følte sig "fortabt som spiller og menneske".

Lingards kontrakt med Manchester United har udløb i juni 2022.

Solskjær siger, at han håber at se Lingard tilbage på Old Trafford som United-spiller.

- Vi ønsker, at Jesse kommer tilbage hertil med ny energi efter at have vist i West Ham, hvor god en spiller han er, siger Solskjær.