West Ham udlejer dansk forsvarspiller til Sunderland

Traditionsklubben Sunderland har haft problemer med at spille sig op fra Englands tredjebedste række i de seneste sæsoner.

Han spiller således denne sæson i Sunderland som udlejet fra Premier League-klubben West Ham, skriver begge klubber på deres hjemmesider.

- Sunderlands fans kan forvente at se en fodboldspillende central forsvarspiller. Jeg kan virkelig godt lide at spille med bolden, men jeg er også en fysisk spiller.

- Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at hjælpe klubben, og jeg er klar til at give 100 procent, siger Alves Ibsen til Sunderlands hjemmeside.

Efter 50 kampe i Silkeborg IF's forsvar skiftede Alves Ibsen i januar til West Ham, hvor han endnu ikke har fået officiel førsteholdsdebut - men har spillet 12 kampe for andetholdet.

Forsvarsspilleren står noteret for syv kampe for det danske U21-landshold, som han i sommer var med til at spille i semifinalen ved U21-EM.