West Ham-manager: Lingard kan genvinde sin landsholdsplads

West Ham Uniteds manager, David Moyes, er overbevist om, at den lejede midtbanespiller Jesse Lingard kan genvinde sin plads i den engelske landsholdstrup.

Det siger Moyes, efter at den 28-årige Lingard scorede to mål i sin debut for London-klubben i onsdagens 3-1-sejr over Aston Villa i Premier League.