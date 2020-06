Werder Bremen vinder og holder liv i overlevelseshåb

Werder Bremen giver sig ikke så let.

For selv om der længe har hængt sorte skyer over den tyske traditionsklub, så er der nu en smule lys at skimte i horisonten.

I den sidste spillerunde i Bundesligaen lørdag lykkedes det nemlig at slå Köln med hele 6-1 og tage noget, der har været en sjældenhed i denne sæson for Werder Bremen, nemlig en hjemmesejr i ligaen. Det er kun sket en enkelt gang tidligere.