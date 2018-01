Wenger ryger i skammekrogen i tre kampe for dommerkritik

Arsenal-manager Arsène Wenger har fået tre dages karantæne for at kritisere dommerstanden i England, meddeler Det Engelske Fodboldforbund (FA) fredag.

FA indledte en disciplinærsag mod Wenger, efter at franskmanden gik ind i dommerens omklædningsrum for at brokke sig over et straffespark, som West Bromwich var blevet tildelt.