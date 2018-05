Wenger i farvel: Stor fremtid venter min efterfølger

1-0-sejren ude over Huddersfield gjorde det hele lidt nemmere for Arsenal og Arsène Wenger i franskmandens sidste kamp i spidsen for klubben.

Sejren ændrede ikke på Arsenals slutplacering som nummer seks i Premier League, hvilket er den dårligste placering overhovedet i hele Wengers tid i klubben.

Efter flere sæsoner med utilfredse fans meddelte Wenger og klubben for nylig, at den 68-årige manager var i gang med sin sidste sæson.

Væk var negative bannere og tilråd om Wenger fra Arsenals fans, der på udebanen hyldede franskmanden med et banner med teksten:

"Tak Arsene - vi vil også savne dig".

I slutningen af opgøret fløj et fly hen over stadionet i det nordlige England med endnu en klar besked til Arsenals hovedrige amerikanske klubejer, Stan Kroenke.

Her stod der kort og godt: "Kroenke - du er den næste".

Kroenke har ejet Arsenal siden 2011, og Arsenal har ikke vundet mesterskabet siden 2004.

Arsène Wenger var mest af alt bare trist over sin afsked.

- Jeg er trist. Jeg ønsker alle alt godt og siger tak til alle. Fansene har været fantastiske helt til slut. Jeg forbliver Arsenal-fan, lød det fra Wenger ifølge AP.

Her sørgede den afgående manager også for at puste lidt håb ind i klubben, der tidligere i Wengers periode skrabede massevis af titler til sig.

- Jeg ser en stor fremtid for min efterfølger, for holdet har en god attitude og har kvalitet. Vi har brug for to-tre forstærkninger, og så mener jeg, at holdet kan konkurrere om mesterskabet, sagde Wenger.

Pierre-Emerick Aubameyang scorede Arsenals mål i kampen, der var Wengers kamp nummer 1235 i spidsen for klubben.

Arsène Wenger vandt tre mesterskaber med Arsenal, hvilket skete i 1998, 2002 og 2004. Han vandt FA Cuppen syv gange med klubben.

Wenger blev mødt af en æresport fra begge holds spillere, da de gik på banen.

Arsène Wenger har tidligere erkendt, at beslutningen om at stoppe efter sæsonen, hvor han havde kontrakt yderligere et år, ikke udelukkende var hans egen.