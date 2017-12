Wenger forventer offensivt United-hold i London

Her tager Arsenal imod Manchester United i et af de klassiske møder i engelsk fodbold mellem de to formstærke mandskaber.

José Mourinho er kendt for sin tendens til at "parkere bussen" i store kampe, men det sker ikke lørdag i London.

- Nej, jeg forventer ikke noget specielt, lyder det fra Arsenal-manager Arsène Wenger på spørgsmålet om, hvorvidt han forventer et defensivt United-hold på Arsenals hjemmebane.

- Manchester United er et stærkt hold, og jeg forventer bare, at vi klarer de problemer, de vil give os. De kommer også til at angribe. De vil ikke bare forsvare.

- Manchester United gør det godt i øjeblikket. Vi gør det godt i øjeblikket, så det ligner et lovende opgør, siger Wenger.

Han kunne onsdag se sit mandskab besejre Huddersfield i ligaen med 5-0, efter at Arsenal blandt andet scorede tre mål på fem minutter i anden halvleg.

Det var Arsenals tredje ligasejr i træk siden 1-3-nederlaget til Manchester City 5. november.

Derefter blev lokalrivalerne Tottenham besejret 2-0, og den sejr blev fulgt op af en smal 1-0-sejr ude over Burnley.

Det betyder, at Arsenal indtager fjerdepladsen, som er den sidste plads, der giver mulighed for at kvalificere sig til Champions League, hvor Arsenal i denne sæson er fraværende.

Manchester United har tilsvarende haft gang i pointhøsten og ligger på andenpladsen efter Manchester City.

United tabte også 5. november, da Chelsea vandt 1-0, men siden er det blevet til sejre over Newcastle, Brighton og Watford, og United har scoret ni gange i de tre kampe.

Siden Mourinho tog over i United, har portugiseren endnu ikke vundet på udebane over et af de seks store hold i ligaen.

Syv gange har United besøgt enten Chelsea, Manchester City, Arsenal, Liverpool eller Tottenham uden at vinde.

I sidste sæson tabte United 0-2 ude til Arsenal, og det var Wengers første ligasejr over José Mourinho i 14 forsøg.

Arsenal-manageren kommer dog til at undvære klubbens dyreste indkøb, Alexandre Lacazette, der forlod banen onsdag efter første halvleg med en skade i den ene lyske.

Samtidig blev også Alexis Sánchez skiftet ud mod Huddersfield.

- Lacazette er helt sikkert ude. Sanchez havde en mindre forstrækning, men jeg tror, han bliver klar.

- Vi har også andre offensive våben. Vi har Danny Welbeck, Olivier Giroud og Jack Wilshere, der alle kom på banen (mod Huddersfield, red.), siger Wenger.