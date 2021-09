Wenger ærgrer sig over følelsespræget kritik af VM-plan

Tidligere Arsenal-manager Arsène Wenger langer ud efter den ifølge ham for "følelsesprægede" respons, der er kommet i kølvandet på hans forslag om at afholde VM i fodbold hvert andet år i stedet for hvert fjerde.

Wenger, der nu er udviklingsdirektør i Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), præsenterede forslaget i begyndelsen af september.

Siden er det blevet mødt med skarp kritik af flere trænere, sportsdirektører og ledende figurer inden for fodboldverdenen.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har sågar opfordret Fifa til at stoppe med at promovere forslaget og advaret om, at det blot vil udvande magien omkring verdens største fodboldbegivenhed.

Men ifølge Arsène Wenger bygger for lidt af kritikken på objektive anskuelser. Det siger han i et interview med BBC's podcast Sports Desk.

- Jeg tror på forslaget, men jeg kender ikke de kræfter, der arbejder for og imod det. Jeg er bare kommet med forslaget, fordi jeg tror, at det er godt for fodbolden.

- Efter forslaget om at afholde VM hvert andet år er der til tider kommet en meget følelsespræget reaktion. Det overrasker mig ikke, siger Wenger.

Selv mener franskmanden, at dem, der tager sig ordentlig tid til at kigge på hans forslag, hurtigt ser værdien i det.

- Mange folk, der var fuldstændig imod det, ændrede deres mening efter at have set mit forslag.

- Nogle folk har vurderet det udelukkende ud fra tanken om et VM hvert andet år, og så bliver det mere emotionelt, hvilket jeg godt kan forstå, fordi vi alle er vokset op med en anden cyklus.

- Men mange af de negative reaktioner er kommet, fordi folk ikke har set hele konceptet, siger Wenger.

Som en del af franskmandens plan om et VM hvert andet år, er tanken at tilpasse fodboldkalenderen, så spillerne skal rejse mindre og får en obligatorisk pause i løbet af året.

Det er heller ikke meningen at øge antallet af kampe, ligesom Wenger også vil ruske op i kvalifikationsturneringen til VM.