Wenger: Arsenal skal levere under Europa League-pres

Arsenal-manager Arsène Wenger siger, at Arsenal har brugt tid på at sørge over nederlaget i Liga Cup-finalen, men at spillerne nu er klar til at håndtere presset, der ligger på dem i kvartfinalen i Europa League mod CSKA Moskva.

"The Gunners" er på sjettepladsen i Premier League, og med 13 point op til en Champions League-givende fjerdeplads ligner Europa League den mest realistiske vej til Champions League-fodbold i næste sæson.

Det øger presset.

- Der er ekstra pres på os til at gøre det ekstremt godt i denne turnering. Det er en del af at være, hvor vi er, og vi må se det som en mulighed, vi skal udnytte, siger Wenger ifølge nyhedsbureauet AFP.

Klubben er inde i en ganske fin periode med fire sejre i træk, men inden den gode stime tabte Arsenal fire kampe på stribe, og især to 0-3-nederlag til Manchester City gjorde ondt på spillerne.

- Vi var meget skuffede over vores resultater mod City. Det tager tid at sørge og at komme sig, men fordi mentaliteten på holdet er meget god, stærk og sund, er vi nu kommet os over det, siger Wenger.

Netop evnen til at rejse sig oven på en skuffelse ser manageren som meget vigtig.

- Man dømmer altid et hold på på evnen til at komme ud af en krise, og på den måde ser det meget positivt ud for os, siger Wenger.

Hvis Wenger og spillerne skal i Champions League i næste sæson, kræver det en sejr i Europa League. Det vil være Arsene Wengers første europæiske trofæ.

I så fald skal nøglespillerne holde sig skadesfri, og på den front har Wenger fået endnu et angrebskort klar til kamp.

- Lacazette er klar til at starte. Jeg har endnu ikke besluttet, om han skal starte inde, men han er klar til start, siger Wenger.

Også Petr Cech er klar til at vogte Arsenal-målet, men hidtil har målmandsposten i Europa League været David Ospinas.