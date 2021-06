Wembley må huse mere end 60.000 til EM-slutkampe

England har spillet sine to første EM-kampe på Wembley, og ved de lejligheder er kun omkring 20.000 tilskuere lukket ind. Senere onsdag spiller England gruppefinale mod Tjekkiet på Wembley.

Flere medier har berettet om, at Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har truet England med at flytte kampene til en anden by.

Grunden skulle blandt andet være de hårde coronarestriktioner, som tilrejsende bliver mødt med ved indrejse til England.

Men efter tirsdagens nyhed er Uefa-præsident Aleksander Ceferin i hvert fald tilfreds.

- Denne turnering har været et fyrtårn med håb for at forsikre folk om, at vi er på vej tilbage til en mere normal livsstil, og dette er yderligere et skridt på vejen, siger Uefa-præsident Aleksander Ceferin.

Semifinalerne spilles 6. og 7. juli, inden finalen afvikles den 11. juli.