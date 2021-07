Wass har EM-guld i sigtekornet: Man skal tro på det

Efter 2-1-sejren i Baku fortæller Daniel Wass, at det hele tiden har været målet at nå semifinalen på Wembley, hvor Danmark slog England i Nations League sidste år.

Lørdagens sejr over Tjekkiet bragte det danske fodboldlandshold et skridt tættere på en gentagelse af EM-triumfen i 1992, og præstationen har boostet selvtilliden i den danske trup.

Han tror sågar på, at Danmark kan gå hele vejen og vinde finalen.

- Ja, det skal man tro på. Vi har så meget tro på os selv, siger Daniel Wass.

Martin Braithwaite har ligesom Daniel Wass haft som målsætning at nå langt i turneringen.

- Jeg har sagt mange gange inden turneringen, at jeg troede på det. Nu er det semifinalen, og nu handler det om at gøre alt for at vinde den kamp, siger Braithwaite, som ikke vil tale om mulighederne for EM-guld.

Efter opgøret tog Kasper Schmeichel ordet i omklædningsrummet, hvor stemningen var elektrisk, fortæller Daniel Wass.

- Scenerne er fantastiske. Drengene er glade, og der er helt fantastisk stemning, siger Daniel Wass.

Valencia-spilleren kom ind i anden halvleg af opgøret, og han kunne fra bænken se Danmark komme foran 2-0 i første halvleg.

Kort inde i anden halvleg reducerede Tjekkiet, og Wass ser det som en stor præstation, at Danmark modstod presset.

- Vi vidste, det var en svær kamp. I anden halvleg var det vigtigt at holde intensiteten oppe, og det var ikke en del af planen, at de skulle score. Men vi holdt den hjem, og det viser så meget om det her hold.

- Vi har så meget holdånd, og det betyder meget, at vi kan køre kampe hjem, hvor vi ikke er bedst, siger Daniel Wass.

Martin Braithwaite knoklede i kampens samtlige minutter, og han er ikke bleg for at afsløre, at han er en træt mand.

- Det var en hård kamp, men man skal ikke være for fin til at tage arbejdshandskerne på. Jeg arbejder for holdet, vi hjælper hinanden, og selv om der er modgang, handler det om at fortsætte med at løbe, siger Braithwaite, som forsikrer, at han er klar til at spille semifinalen om fire dage.

- Hvis du har brækket benet, er det pludselig helet. Du er klar, hvis du skal spille EM-semifinale.