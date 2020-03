Wass har 14 coronasmittede kolleger: Isolation er hård

I alt 14 personer på og omkring holdet - herunder flere spillere - er smittede efter rejser til udsatte områder som Milano og Madrid.

Wass er ikke blandt de smittede, men han er ligesom resten af Valencia-truppen og den spanske befolkning nu i hjemmekarantæne.

- Jeg tror, vi spillere tager det rimelig cool. I og med at der er så mange smittede på holdet, skal vi være sikre på, vi ikke bliver blandet sammen, da der stadig er nogle, der bærer sygdommen, siger Daniel Wass til B.T.

- Jeg har fuld forståelse for, at det er det her, der skal til, men det er selvfølgelig hårdt at være hjemme og være isoleret uden at kunne gå uden for en dør.

Han fortæller endvidere, at holdledere har været forbi med håndvægte, motionscykler og andet træningsudstyr, så spillerne kan holde formen ved lige og være klar til et hurtigt comeback på kampbanen.

Wass har det svært med uvisheden, om hvornår man igen kan spille kampe. På den måde er situationen meget anderledes, end når man holder ferie.

- Man plejer at have en startdato på, hvornår man skal være tilbage fra ferie. Så har man noget at træne frem til. Når man er hjemme på ubestemt tid og ikke ved, hvornår man skal tilbage og spille, er det mentalt hårdt, siger Wass.

Det er fire dage siden, at Valencia oplyste, at over en tredjedel af spillerne og trænerstaben omkring Valencias førstehold er ramt af coronavirus.

- 35 procent er smittede, lød det fra den spanske fodboldklub på dens hjemmeside mandag aften.

Det er ti dage siden, at man stoppede med at spille fodbold i den bedste spanske række, og den er foreløbig suspenderet.