Wass er ovre sygdom: Ville ikke ryge ud af EM i min seng

Et indledende host og en hæs stemme afslører, at landsholdsspilleren Daniel Wass stadig er ved at komme sig efter den sygdomsperiode, der holdt ham ude af lørdagens EM-ottendedelsfinale mod Wales.

- Det var ikke sjovt at se kampen alene. Det gik op for mig, lige inden kampen startede, at jeg kunne ryge ud af EM liggende i min seng.

- Det er selvfølgelig aldrig sjovt at være i den situation, men jeg vidste heldigvis også, at vi har et godt hold, så jeg var fuld af fortrøstning, selv om jeg ikke skulle med. De andre gik også ned og spillede en fuldstændig fantastisk kamp, siger Daniel Wass.

- Nogle af de ansatte på hotellet har været fantastiske til at tage hånd om mig imens, for jeg var ikke ude af værelset i tre-fire dage, jeg lå bare deroppe, tilføjer han.

Han fik feber og ondt i halsen natten op til, at EM-holdet satte kurs mod Holland.

- Det startede om torsdagen, og om natten kunne jeg mærke, at jeg fik feber og endnu mere ondt i halsen, og så vidste jeg godt, at jeg nok ikke skulle med til Amsterdam. I løbet af natten til fredag vidste jeg, at jeg ikke kunne blive klar til at spille kamp, siger han.

I hans fravær var det Jens Stryger Larsen, som indtog den danske højreside.

Nu føler Wass sig klar til at kunne konkurrere om spilletiden i lørdagens EM-kvartfinale mod Tjekkiet.

- Jeg har det bedre, men som I kan høre, er halsen ikke helt i top, men feberen er aftaget, så jeg har det meget bedre nu, og jeg glæder mig til at komme ud på træningsbanen.

- Jeg skal ud og lave nogle løb nu, for jeg har ikke lavet noget i de sidste par dage, så det er meget godt, at jeg kommer ud at løbe nu, siger Daniel Wass.

Først onsdag indleder EM-holdet den kollektive træning på træningsbanen frem mod lørdagens kvartfinale. Når landsholdet har trænet og spist frokost på torsdag, flyver holdet mod Baku.