Washingtons NFL-hold fortsætter med midlertidigt navn

Washington spiller under navnet Washington Football Team, indtil man finder en permanent afløser for Redskins.

Farverne på spilledragten vil være uændret. Men det gamle logo er væk, og navnet er nyt, når Washingtons NFL-hold går på banen til den nye sæson.

Holdet fra den amerikanske forbundshovedstad vil foreløbig optræde under navnet Washington Football Team. Tidligere på måneden valgte organisationen at droppe det 87 år gamle tilnavn Redskins.

Det mere neutrale navn Washington Football Team bliver dog ikke en varig løsning.

Ledelsen oplyser, at man vil give sig tid til at udtænke et nyt, permanent tilnavn, og at spillere, fans, sponsorer og lokalområdet bliver inddraget.

- Vi har været glade for at se så mange mennesker fremlægge deres vision om, hvad det nye navn og design skal være på deres sociale mediekanaler. Vi ser frem til at inkludere deres feedback, når vi når længere frem i processen, skriver organisationen.

Beslutningen om at droppe det kontroversielle Redskins-navn blev truffet efter massivt pres.

Flere af holdets største sponsorer, herunder FedEx, Bank of America og Pepsi, har for nylig opfordret til at stoppe med at bruge udtrykket 'Redskins' (rødhuder, red.). Det opfattes i USA som racistisk og nedsættende over for indfødte amerikanere.

Samtidig stoppede både Nike og Amazon med at sælge merchandise fra holdet online.

I den kommende tid vil klubben fjerne alle rester af Redskins-navnet og det gamle logo fra stadion. Washington Football Team tager 13. september hul på NFL-sæsonen på hjemmebane mod Philadelphia Eagles.