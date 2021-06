Walisisk træner: Danmark har gode muligheder ved EM

Efter 4-0-sejren siger Page, at han tror på, at Danmark har en god mulighed for at vinde turneringen.

Den walisiske fodboldlandstræner, Robert Page, er imponeret af, hvordan Danmark lørdag aften var i stand til at tromle hen over Wales i EM-ottendedelsfinalen i Amsterdam.

- Danmark har en god chance (for at vinde EM, red.), for der er en stærk ånd på holdet og en god indstilling til at arbejde hårdt.

- Man bliver nødt til at være imponeret af Danmark fra et fysisk perspektiv, og måden Danmark spiller på. De har også en vidunderlig evne til at kunne skifte formation undervejs, som de også gjorde mod os ved at skifte fra at spille med tre til at spille med fire nede bagi.

- Danmark har en erfaren trup med kvalitetsspillere, og det kunne man også se, da Danmark scorede på sit første forsøg inden for rammen. Selv hvis han (Kasper Dolberg, red.) måtte placere bolden med hænderne, ville han ikke kunne have sat den mere yderligt end det skud.

- Jeg kommer til at følge nøje med i Danmarks kampe, siger Robert Page på et pressemøde.

Den walisiske træner mener dog, at hans eget hold var bedre i indledningen af lørdagens kamp, inden Kasper Dolberg bragte Danmark i front i det 27. minut.

- De første 25 minutter var vi det bedste hold på banen og skabte halve chancer og havde nogle skud på mål, men så scorede Danmark på sin første afslutning inden for rammen.

- Vi tvang Danmark til at skifte fra at spille med tre til fire i forsvaret efter de første 25 minutter, for de kunne ikke få spillet til at virke. Det var flot, at vi kunne tvinge et så stærkt hold til at skifte formation på den måde.

- Mine spillere fortjente ikke at ryge ud af turneringen med det resultat, siger Robert Page.

Han erkender, at der var tale om en kollektiv walisisk nedsmeltning i slutfasen, da Danmark scorede til både 3-0 og 4-0 ved Joakim Mæhle og Martin Braithwaite, mens Wales' Harry Wilson fik et direkte rødt kort.

- Vi var et par mål bagud i en stor turnering, og vi vidste, vi var på vej ud af den, så alle var frustrerede. Skulle Harry Wilson have haft rødt kort? Det ved jeg ikke, måske skulle han kun have haft gult, siger Robert Page.

Han mener også, at Wales har haft et tilfredsstillende EM efter at være gået videre som toer fra den indledende gruppe med Italien, Schweiz og Tyrkiet.