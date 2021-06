Walisisk minister: Holland vil ikke lukke vores fans ind

Det bliver tilsyneladende ikke meget opbakning, som det walisiske fodboldlandshold får i lørdagens EM-kamp mod Danmark.

Op til ottendedelsfinalen har Wales fået besked om, at deres fans ikke er velkomne i Amsterdam.

Det siger sundhedsminister i Wales Eluned Morgan ifølge BBC.

- Vi har fået retningslinjerne at vide fra politiet i Amsterdam, der har oplyst, at walisiske fans ikke må komme ind i landet.

- Det betyder selvfølgelig, at vi opfordrer jer til at blive her og se kampen i ro og mag, siger hun med henvisning til de fans, der måtte have planer om at drage mod Holland, hvor kampen skal spilles.

Formanden for de walisiske fans, Vince Alm, mener, at der skabes uretfærdige vilkår for fodboldfansene.

- Det er meget, meget skuffende, og det fik vi ikke at vide i begyndelsen af turneringen, siger han ifølge BBC.

- Jeg synes, at Uefa burde have kigget på de forskellige stadioner og sørget for, at der var lige vilkår for alle.

Der er fortsat ikke fuldkommen klarhed over, hvordan billetterne til lørdagens ottendedelsfinale skal fordeles.

Kun en tredjedel af kapaciteten på Johan Cruijff Arena i Amsterdam må anvendes på grund af coronarestriktioner. Det svarer til 16.000 tilskuere på lægterne.

Til sammenligning var der mandag 23.644 til stede i Parken, som er noget mindre, da Danmark spillede sig videre fra den indledende gruppe med en sejr på 4-1 over Rusland.

Det ser ud til, at de danske fans gerne må rejse til Holland for at overvære kampen. Skal de undgå karantæne, må de dog maksimalt opholde sig i landet i 12 timer.

Det fortalte Erik Brøgger, direktør i Udenrigsministeriets Borgerservice, på et pressemøde tirsdag.

- Man kan godt komme til fodbold, men man skal planlægge ret omhyggeligt, hvis man ikke skal risikere at sidde i karantæne på et hotelværelse.

- Vi opfordrer til at se kampen hjemme, sagde han.

Wales kvalificerede sig til næste runde af turneringen ved at blive nummer to i en gruppe med Italien, Schweiz og Tyrkiet.

For fem år siden nåede Wales helt til semifinalen ved EM. Dengang røg waliserne ud til de senere vindere fra Portugal.