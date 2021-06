Wales-træner efter Bales' missede straffespark: Og hvad så?

Men i enhver anden henseende var den walisiske stjerneangribers bidrag til Wales' 2-0-sejr over Tyrkiet i gruppe A ved EM onsdag aften enormt.

Gareth Bale skød langt over målet på et straffespark og forlængede sin internationale måltørke til nu 13 kampe.

Midtbanespilleren Aaron Ramsey scorede i første halvleg på et flot oplæg af Bale, der også på fornem vis lagde op til Connor Roberts' 2-0-scoring i overtiden.

Om Bales missede straffespark siger Wales-træner Rob Page:

- Det er uheldigt, men det, han så viser bagefter, er karakter.

- Alle vil før eller siden begå fejl. Alle vil på et eller andet tidspunkt gå glip af en chance. Okay, han missede et straffespark. Og hvad så?

- Han spillede en enorm stor rolle som anfører, og han er en stor, stor del af det, vi gerne vil opnå, siger Rob Page ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Wales er efter sejren tæt på avancement til ottendedelsfinalerne.

Waliserne har fire point efter to kampe og er sikker på at slutte mindst som nummer tre i gruppen, og det kan være nok til at gå videre uanset resultatet mod Italien i holdets sidste gruppekamp.

Selv mener Gareth Bale også, at Wales har rigtig gode chancer for at gå videre.

- Sejren placerer os i en rigtig god position, siger han til BBC ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Hvis du i starten havde tilbudt os fire point, ville vi have taget imod dem med kyshånd, tilføjer han.

I Aaron Ramsey og Gareth Bale har Wales, som ved EM i 2016 nåede til semifinalen, to spillere, som er på niveau med de bedste. Men Wales er langt mere end det som en helhed.

Det mener den tidligere angriber og manager for Wales Mark Hughes.

- Vi er ikke lillebitte Wales længere. Sådan bliver vi ikke opfattet længere, siger han ifølge BBC.

Wales møder gruppens forhåndsfavorit Italien i Rom på søndag.