Wales slår Tyrkiet og er tæt på avancement ved EM

Waliserne har fire point efter to kampe og er sikker på at slutte mindst som nummer tre i gruppen, og det kan være nok til at gå videre uanset resultatet mod Italien i holdets sidste gruppekamp.

Midtbanespilleren Aaron Ramsey scorede i første halvleg på et flot oplæg af stjernespilleren Gareth Bale, der efter pausen tillod sig at brænde et straffespark.

Indskiftede Connor Roberts lukkede kampen til 2-0 i overtiden.

Kampen blev spillet i Aserbajdsjans hovedstad, Baku, med pæn opbakning til Tyrkiet, men tyrkerne skabte alt for lidt fremad banen og tillod samtidigt alt for meget plads til Wales' farligste spillere.

Med nederlaget er Tyrkiet ikke matematisk ude af EM, men de skal slå Schweiz i sin sidste gruppekamp, og håbe andre resultater går holdets vej.

Wales startede opgøret bedst, og allerede efter seks minutter kombinerede profilerne Gareth Bale og Aaron Ramsey, men sidstnævnte afsluttede for svagt, og Tyrkiets sidste skanse, Ugurcan Çakir, klarede med en fodparade.

Duoen gentog sit samarbejde efter 23 minutter, hvor Bale flænsede det tyrkiske forsvar med en dyb bold, men alene med Cakir sparkede Ramsey langt over mål.

Tyrkiet havde også spredte chancer i en ganske livlig og spillemæssig nogenlunde jævnbyrdig første halvleg, men Wales producerede de største og kom også fortjent foran efter 42 minutter.

For tredje gang sendte Bale bolden dybt til Ramsey, og denne gang svigtede Juventus-spilleren ikke og sørgede for 1-0 ved pausen.

Tyrkerne kom langt bedre ud til anden halvleg, men efter 55 minutter misbrugte den rutinerede målræv Burak Yilmaz på det skammeligste fra tæt hold.

I stedet for en udligning fik Wales kort efter muligheden for at udbygge fra straffesparkspletten, da backen Zeki Celik nedlagde Bale. Men Bale sparkede på meget uskarp vis langt over målet, og misbrugte også øjeblikket efter, da Cakir lavede en stor fejl.

Tyrkiet var presset frem på banen i sidste del af kampen, men Wales stod godt imod og tillod ikke nogen helt åbne chancer på en skuffende aften for tyrkerne. I stedet lukkede Roberts kampen i overtiden efter et nyt oplæg af Bale.

Tyrkiet spiller sin sidste gruppekamp - mod Schweiz på søndag klokken 18.00 - i Baku.

Sideløbende med det opgør møder Wales i Rom gruppens forhåndsfavorit Italien, der senere onsdag kan spille sig matematisk videre til ottendedelsfinalerne med en sejr over Schweiz.