Wales-profil: Danmark fortjener stor kredit

Tottenham-forsvareren Ben Davies roser Danmark for at være kommet tilbage ovenpå den dramatiske åbningskamp mod Finland, hvor Christian Eriksen fik hjertestop.

Lørdag klokken 18 står Danmark over for Wales i EM-ottendedelsfinalen i Amsterdam, og i den walisiske lejr er man imponeret over Danmark, der mandag sikrede sig avancement med 4-1 over Rusland.

- Først og fremmest så fortjener de (danskerne, red.) en masse kredit for den måde, de har håndteret alt på, siden det der skete med Christian. At komme tilbage og rejse sig på den måde, er fremragende, siger Davies til Sky Sports.

Han kender Eriksen fra deres fælles tid i Tottenham og har talt med danskeren efter hjertestoppet.

- Det var virkelig skrækkeligt, da det skete, og man ikke vidste, hvad der ville ske, og hvordan hans familie skulle klare sig, men jeg har talt med Christian efterfølgende, og han lader til at være ved godt mod.

- Det danske hold har virkelig samlet sig om ham. Den støtte, han har fået i fodboldverdenen, har været helt utrolig, men nu er det tid til at give ham fred, lade ham komme sig, og forhåbentlig ser vi ham spille fodbold igen inden længe, siger Davies.

Han ærgrer sig over, at Wales ikke har udsigt til at spille foran walisiske fans i Amsterdam.

- Det er naturligvis meget skuffende, at vi ikke kan have fans der, særligt når vi ser, at andre stadioner er næsten fyldt. Vi har trukket det korte strå, lyder det fra forsvarsspilleren.

Wales sluttede som nummer to i gruppe A med fire point efter uafgjort mod Schweiz, sejr over Tyrkiet og nederlag til Italien.