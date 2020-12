Wada vil overvåge coronavacciner for dopingmidler

Vacciner mod coronavirus er efter alt at dømme på vej til at blive bredt ud til befolkningen i flere dele af verdenen.

For sportsudøvere kan vaccinerne dog potentielt bestå af ulovlige elementer, som de skal være opmærksomme på.

Vaccinerne kan nemlig indeholde stoffer, som er på den internationale dopingliste, og det vil Det Internationale Antidopingagentur (Wada) holde skarpt øje med.

- Atleterne kan være sikre på, at Wada vil fortsætte med at overvåge al tilgængelig information og rådgive dem og andre medlemmer af antidopingverdenen, i tilfælde af at en af ingrediens kan være problematisk, skriver Wada på sin hjemmeside.

Wada er i kontakt med de relevante myndigheder. I det "meget usandsynlige scenarie", at en vaccine kan indeholde ulovlige stoffer, vil Wada sørge for, at det ikke betragtes som et brud på antidopingreglerne at blive vaccineret, lyder det.

- For at gøre det helt klart er der ikke grund til at tro, at disse vacciner vil være i strid med antidopingreglerne, selv om de er meget nye, skriver Wada.

Præsidenten for atletikforbundet World Athletics, Sebastian Coe, sagde fredag, at atleter ikke skal stille sig forrest i køen for at lade sig vaccinere.

- De fleste af os er afhængige af frontlinjemedarbejdere og sundhedspersonale, og vi anerkender, at der er sårbare mennesker i samfundet. Vi vil sørge for, at der tages hånd om dem, sagde han ifølge Reuters.

- Jeg er ikke sikker på, at det er sportens rolle at tale unge, raske menneskers sag. Men på den anden side synes jeg, at atleter skal tage imod en vaccine, når den bliver tilgængelig.