Wada undskylder til spiller efter fejlagtig dopingstraf

Desuden kan den franske fodboldspiller se frem til at modtage erstatning fra Wada. Det skriver BBC, Sky Sports og flere andre medier.

Det skyldes, at Sakho i 2016 blev straffet med en midlertidig karantæne på 30 dage efter en anklage om doping.

Sakho, som i dag spiller for Crystal Palace, blev testet positiv for det fedtforbrændende stof higenamin i april 2016.

Derefter undersøgte Det Europæiske Fodboldforbund, Uefa, sagen, mens Sakho var i karantæne.

Det betød, at Sakho missede Europa League-finalen mod Sevilla. Sakho hævder også, at han af samme årsag missede EM i 2016.

Uefa besluttede i juli at droppe sagen mod Sakho. Forbundet bekræftede på et senere tidspunkt, at stoffet ikke var på Wadas forbudte liste på daværende tidspunkt.

Uefa kritiserede Wada for manglende klarhed omkring stoffet higenamin. Wada afviste kritikken.

Det gør Wada ikke længere. Onsdag undskyldte en advokat på vegne af Wada over for Sakho i en åben retssal i London.

- Wada accepterer, at hr. Sakho ikke brød Uefas antidopingregler, han snød ikke, og han havde ingen intention om at skaffe sig en fordel. Han handlede i god tro, siger Wada-advokaten ifølge The Athletic.

Wada oplyser, at Sakho kan se frem til en betydelig sum penge i erstatning.

Sakho har accepteret undskyldningen og er lettet over sagens afslutning, fortalte han uden for retssalen.

- Doping er det værste, du kan blive beskyldt for. Det er en stor dag for mig og min historie.

- Det er vigtigt for atleter med dette eksempel, så de er forsigtige med det, de indtager, siger Sakho ifølge BBC.

Efter karantænen i 2016 spillede Sakho ikke for Liverpool igen. Han skiftede til Crystal Palace på en lejeaftale og siden en permanent kontrakt.

ritzau/