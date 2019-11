Wada suspenderer thailandsk antidoping-laboratorie

I en periode på op til seks måneder må thailandsk laboratorie ikke stå for at teste for doping.

Det Internationale Antidopingagentur (Wada) har suspenderet Det Nationale Center for Dopingkontrol i Bangkok i Thailand.

På sin hjemmeside skriver Wada onsdag, at det har truffet beslutningen, fordi centrets laboratorie ikke lever op til de internationale standarder for laboratorier.

Karantænen er givet efter besøg på laboratoriet. Den trådte i kraft mandag og kan vare i op til seks måneder, oplyser Wada.

I den periode må laboratoriet ikke stå for at teste blod- og urinprøver for spor af doping. I mellemtiden skal prøver sendes til et andet Wada-godkendt laboratorie.

Det Nationale Center for Dopingkontrol har mulighed for at appellere karantænen til Den Internationale Sportsdomstol (CAS).

Centret kan søge om genoptagelse, efter at det har taget hånd om nogle "afvigelser" fra de internationale standarder, der ikke beskrives nærmere.

Karantæneperioden kan blive udvidet med op til seks måneder, hvis Wada ikke vurderer, at laboratoriets har gjort nok for at forbedre forholdene.