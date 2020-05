Wada slår fast: Brug af TUE giver ikke flere OL-medaljer

Det betyder kort fortalt, at en atlet af Det Internationale Antidopingagentur (Wada) har fået tilladelse til at bruge et præparat, som ellers er på dopinglisten, mod en lidelse.

Kort efter de olympiske lege i Rio de Janeiro i 2016 afslørede lækkede dokumenter, at en række sportsstjerner gjorde brug af en såkaldt TUE (therapeutic use exemptions, red.).

Antallet af atleter, som eksempelvis led af astma, forbløffede mange, og især den engelske cykelstjerne Bradley Wiggins blev et stort debatemne. Hans brug af TUE lå påfaldende tæt på begivenheder, hvor han skulle levere sine største resultater.

Det affødte mistanke om, at atleter opfandt lidelser for lovligt at kunne dope sig og dermed opnå succes. Men et nyt studie fra Wada viser, at udøverne, som har fået TUE, ikke opnår mere succes end andre udøvere.

Wadas medicinske direktør, Alan Vernec, som stod bag studiet, siger ifølge Reuters.

- Data viser, at antallet af atleter (ved OL, red.) ved de undersøgte olympiske lege, som havde en godkendt TUE, var under én procent.

- Ydermere viser analysen, at der ikke er nogen sammenhæng mellem at konkurrere med en TUE og sandsynligheden for at vinde en medalje.

Undersøgelsen har kigget på brugen af TUE og resultaterne af de fem sommer- og vinter-OL, der er afviklet mellem 2010 og 2018.

TUE-systemet er lavet, for at udøvere, som eksempelvis lider af astma, kan få medicin, således at de kan konkurrere på lige vilkår med andre atleter.

Den danske svømmer, Pernille Blume, som vandt guld ved OL i Rio, er også blandt de atleter, som må bruge et ellers ulovligt astmapræparat, fordi hun lider af sygdommen.