Wada kræver korrektioner i kritisk USA-rapport om antidoping

Det Internationale Antidopingagentur (WASA) tager fredag til genmæle over for en kritisk amerikansk regeringsrapport, som ifølge Wada er fyldt med fejl og unøjagtigheder.

I rapporten fra Office of National Drug Control Policy (ONDCP) anbefales de amerikanske politikere at overveje at tilbageholde finansiering af Wada, såfremt dopingagenturet ikke omgående ændrer sin måde at arbejde på.

Især Wadas håndtering af en omfattende russisk dopingskandale bliver kritiseret i rapporten, der er videresendt til Kongressen i Washington D.C.

Men rapporten, der blev offentliggjort onsdag, er ifølge præsidenten for Wada, Withold Banka, misvisende.

Banka beskylder direkte direktøren for ONDCP, James Caroll, for at ignorere fejlagtige informationer i rapporten.

Wada opfordrer Carroll til at rette fejlene og aflevere en opdateret version af rapporten til lovgiverne i Kongressen.

Desuden beskylder han ONDCP for at se bort fra Wadas input til rapporten.

- Du valgte ikke at tage vores tydeliggørelser med. Som ordsproget lyder "hvorfor lade sandheden komme i vejen for en god fortælling"?, skriver Banka i et brev til James Carroll, som Reuters har set.

- Jeg ville mene, at du ønsker, at USA's Kongres, samt de relevante udvalg, træffer beslutning om finansiering af Wada baseret på korrekte informationer, tilføjer Banka.

Det er en henvisning til, at der i rapporten stilles spørgsmålstegn ved, om USA får noget ud af sit økonomiske bidrag til Wada.

Med godt 2,7 millioner dollar i år er USA den største statslige bidragsyder til Wada, der har et årligt budget på 37,4 millioner dollar.

Withold Banka har i sit brev vedhæftet en sammenfatning af Wadas syn på rapporten, hvor det bliver gentaget, at ONDCP's vurderinger er fyldt med "adskillige unøjagtigheder, misforståelser og usandheder", skriver nyhedsbureauet AFP.