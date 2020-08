Wada er bekymret efter russisk fyring af antidopingchef

Yuri Ganus er blevet fyret fra Ruslands Antidopingagentur (Rusada). Ifølge chefen for Ruslands Olympiske Komité var beslutningen enstemmig. Ganus har været kendt for at være særdeles kritisk over for den russiske regerings antidopingarbejde. (Arkivfoto)

Foto: Shamil Zhumatov/Reuters