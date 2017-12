Wada deler værdifuld Rusland-information ud til forbund

Under et seks timer langt møde i Lausanne blev der torsdag uddelt oplysninger til flere end 60 repræsentanter fra internationale specialforbund, bekræfter Wada.

På forhånd var det blevet offentliggjort, at Fifa var et af forbundene.

Det skulle ifølge hjemmesiden Inside the Games samlet dreje sig om mere end 25 specialforbund - heriblandt Fifa. Mere end 300 russiske udøvere, der har afgivet positive dopingprøver, som siden er blevet forfalsket til negative og dermed rene prøver.

Günter Younger, som leder efterforskningsafdelingen i Wada, vurderer, at oplysningerne fra basen fra et antidopinglaboratorie i Moskva vil føre til, at en række udøvere bliver straffet.

Også Den Internationale Olympiske Komité (IOC) og Den Internationale Paralympiske Komité (IPC) var repræsenteret, oplyser Wada.

Oplysningerne og dopingprøverne fra databasen fra laboratoriet i Moskva stammer tilbage fra januar 2012 og frem til august 2015.

Efter at have kvalitetssikret dokumenterne og undersøgt dem for skjult data har Wada besluttet, hvilke oplysninger der skulle gives videre til de respektive forbund.

Databasen indeholder resultater fra tusindvis af dopingprøver. Mange af dem var positive.

Det var blandt andet oplysninger fra databasen, som var med til at fælde adskillige russiske atleter inden sommer-OL i Rio i 2016 og fik landet udelukket fra vinter-OL i Sydkorea næste år.

- Specialforbundene kan regne med Wadas efterforskningsteam som deres partner i den videre behandling af sagerne.

- Nu er det op til forbundene at følge op på informationen, vi har givet dem. Men vi vil stå til rådighed med vejledning efter behov, siger Günter Younger.

Han understreger, at oplysningerne i databasen i sig selv ikke nødvendigvis er fældende beviser.

- Selv om det ikke i alle tilfælde vil være nok til at bevise brud på antidopingreglerne, er det troværdigt bevismateriale, som i kombination med andre beviser kan bygge en tilstrækkelig stærk sag.

- Ved at kombinere databasens oplysninger med e-mailkorrespondancen fra McLaren-efterforskningen, vidneforklaringer, fysiske beviser og rapporterede prøveresultater, kan sager, som virkede fastlåste, genoptages. Og nye sager kan åbnes.

- Vi tror, det vil føre til, at en række udøvere vil blive straffet, siger Günter Younger.