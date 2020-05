Wada afleverer dopingbeviser mod 298 russiske atleter

Den meste komplekse efterforskning i antidopinghistorien er nået endnu et skridt videre, fortæller Wada.

Flere hundrede dopingsager mod russiske atleter er blevet videregivet af Det Internationale Antidopingagentur, Wada.

Sagsakterne er afleveret til 27 internationale sportsforbund samt en organisation, der arrangerer store sportsbegivenheder.

Nu bliver det op til specialforbundene - eller rettere de i alt 28 antidopingorganisationer i de respektive lande - at træffe beslutninger i dopingsagerne.

De 298 mistænkte idrætsudøvere er blevet identificeret gennem oplysninger fra et laboratorium i Moskva samt fund fra McLaren-efterforskningen i 2016.

Desuden er der hentet oplysninger fra lagrede dopingprøver fra Moskva-laboratoriet.

Adgangen til databasen fra Moskva-laboratoriet var et af kravene, da udelukkelsen af Ruslands antidopingagentur (Rusada) blev ophævet i 2018.

Efterforskningen har været længe undervejs, fordi russerne først tøvede med at udlevere datamaterialet, og efterfølgende blev fundet skyldige i at have manipuleret med data.

Som et resultat af manipulationen blev Rusland udelukket fra store mesterskaber i fire år. En sag, russerne har anket til Den Internationale Sportsdomstol, CAS.

Wada oplyser, at der er mistanke om manipulation af data i 145 af de 298 atleters dopingsager.

I de øvrige 153 atleters tilfælde er der ikke mistanke om manipulation, men andre forhold kaster mistanke over atleterne.

Wada har i de seneste dage haft videomøder med de berørte specialforbund og antidopingorganisationer for at forklare indholdet af dopingsagerne.

Sagerne ligger nu i forbundenes hænder, men Wada vil følge med i, hvad der bliver gjort.

Og hvis der ikke følges godt nok op på efterforskningen, så kan Wada sende sagerne videre til CAS.

- Det har været den mest komplekse undersøgelse i antidopinghistorien, og Wadas efterforskningshold har gjort et fremragende stykke arbejde.

- Det har været et enormt arbejde, som har involveret tusindvis af dopingprøver, 24 terabyte data og hundredvis af atleter i 28 idrætsgrene.

- Og de har leveret reelle resultater, mener Wada-præsident Witold Banka.

24 terabyte svarer til mere end 400.000 timers musik eller den plads, der er på omkring 5200 dvd'er.

Efterforskningen er dog ikke overstået, fortæller Wadas direktør for efterretning og efterforskning, Günter Younger.

- Wadas efterforskere har gjort små fremskridt i en ekstremt udfordrende, langvarig og mangesidet efterforskning.

- Nu har vi taget efterforskningen videre til en ny fase, som gør, at vi er et skridt nærmere at kunne straffe dem, der har snydt, siger Günter Younger.

En del af det manglende arbejde består i at genteste gamle dopingprøver. Det drejer sig om næsten 700 mistænkelige prøver.

- Der mangler fortsat nye analyser af prøver hentet ud fra Moskva-laboratoriet, siger Witold Banka.

Wada vil i tråd med gældende regler hverken oplyse navnene på de 298 udøvere eller fortælle, hvilke idrætsgrene de dyrker.