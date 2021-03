WTA opfordrer modstridende tennisspillere til vaccination

Verdensranglistens nummer fem og otte, Elina Svitolina og Aryna Sabalenka, er blandt de spillere, der ikke umiddelbart er parat til at lade sig vaccinere. Det får nu kvindernes tennisorganisation, WTA, til at reagere.

Flere kvindelige tennisspillere har udtrykt bekymring over at blive vaccineret for coronavirus.

- WTA tror på og vil opfordre alle til at få en vaccination. Det vil ikke kun beskytte individet, men også alle de spillere, der ikke er blevet vaccineret, og det vil hjælpe verden til at komme tilbage til normaliteten.

- Når det er sagt, så vil WTA ikke kræve af spillere, at de får en vaccine, da det er en personlig beslutning, hvilket vi respekterer, lyder det fra WTA i en udtalelse.

Tidligere på ugen under det igangværende Miami Open sagde ukrainske Elina Svitolina, at hun ikke umiddelbart var klar til at tage imod en vaccination. Samme melding kom fra Aryna Sabalenka fra Hviderusland.

- Jeg stoler ikke rigtig på den endnu. Det er svært at forklare, men jeg vil ikke rigtig have den, og jeg ønsker heller ikke, at nogen i min familie får den.

- Hvis jeg skal tage den, så gør jeg det selvfølgelig, for vi lever et rejseliv, sagde Aryna Sabalenka.

Elina Svitolina pointerer samtidig, at WTA fortsat kræver, at vaccinerede spillere går i isolation.

- Så det giver næsten ikke nogen mening at tage en vaccine, der er blevet testet i så kort tid. Så jeg vil sandsynligvis vente, siger Svitolina.